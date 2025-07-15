Первый авиарейс Москва - Пхеньян запланирован на 27 июля
Начало регулярного прямого авиасообщения между Россией и КНДР запланировано на 27 июля.
Как сообщает Минтранс РФ, в этот день состоится вылет самолета в Пхеньян. Время в пути составит около восьми часов. В дальнейшем полеты будут осуществляться один раз в месяц для формирования спроса и загрузки авиарейсов.
Допуск на выполнение данных рейсов выдано Nordwind.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ и КНДР планируют возобновить морское сообщение.