Правительству предложили брать налог с мигрантов на их образование

Кабмину России предложили ввести для трудовых мигрантов налог в 5,1% от зарплаты.

Деньги пойдут на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства РФ, помощь в социальной адаптации. Инициатива принадлежит Институту социально-экономического анализа и программ развития. Она направлена в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина, а также спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

В Институте считает, что это позволит ускорить интеграцию трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога. В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества.

Отмечается, что ранее президент РФ Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы, сообщает РИА Новости.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов и о повышении ряда действующих пошлин.