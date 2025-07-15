Зеленский заявил о разговоре с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что провел разговор с главой США Дональдом Трампом.

Он поблагодарил его за "готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе". Зеленский указал на важность уже достигнутого ранее решения стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Также президент Украины сообщил и о своем разговоре с главой Североатлантического альянса Марком Рютте, в котором он "рассказал о деталях сотрудничества" Европы и США.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Киев получит вооружение от США, а оплату за него полностью обеспечат государства Европы.