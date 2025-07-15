Треть медиков не поддержали передачу фельдшерам части обязанностей участковых врачей

В России треть медиков не поддержали инициативу передачи среднему медицинскому персоналу некоторых обязанностей участковых врачей.

Большинство врачей считают возможным делегировать фельдшерам и акушерам бюрократическую работу, а также задачи по профилактике заболеваний, например, диспансеризацию и вакцинацию.

Диагностику и лечение среднему медперсоналу готовы передать менее 3% опрошенных. Возможность фельдшерам и акушерам при необходимости временно исполнять обязанности врачей появится с 1 сентября.

Председатель профсоюза "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков связывал инициативы Минздрава РФ с общим дефицитом кадров в медицине. Он предупреждал, что нагрузки на фельдшеров уже и так "запредельные", из-за чего люди уходят из профессии, сообщает РБК.

Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.