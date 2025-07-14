Георгий Филимонов сообщил, что очередная партия новых трамваев "Львенок" доставлена в Череповец

Вторая партия новых экологичных трамваев прибыла в Череповец

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что в Череповец поставлены четыре трамвая «Львенок» из 12 запланированных.

«Еще два новых трамвая доставлены в Череповец – это уже вторая партия новой техники, поступившая в город в выходные. Первые два «Львенка» прибыли в прошлую пятницу. Напомню, что мы обновляем городской трамвайный парк в лизинг и 80% стоимости направим из областного бюджета. Поставки новой техники будут регулярными. Контракт выполняется заводом-изготовителем с опережением срока», – сказал Георгий Филимонов.

Сейчас трамваи принимает городское предприятие «Электротранс». Его специалисты совместно с представителем компании-производителя проведут диагностику работы всех систем, включая кондиционирование, видеонаблюдение, работу двигателей.

Далее начнется этап обкатки: транспортные средства по одиночке проедут 50 километров по Череповцу и еще столько же – в паре, соединенные с помощью сцепного устройства. Параллельно будет проведена регистрация, а на линию новые трамваи выйдут уже в начале августа.

Спаренные трамвайные вагоны вдвое увеличат вместимость пассажиров за один рейс – до 320 человек. Это позволит существенно разгрузить пассажирский трафик в утренние и вечерние часы пик.

К тому же, электротранспорт оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, исключает выбросы вредных вещества в атмосферу, что является очевидным преимуществом для промышленного города.