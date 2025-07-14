Силовики провели обыски у руководителя IT-отдела уральского агентства Ura.ru

В Екатеринбурге силовики провели обыски у руководителя IT-отдела уральского информационного агентства Ura.ru Дениса Мостокалова.

Как сообщил источник "Коммерсанта", обыски связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении руководителя свердловской редакции Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции.

По данным издания, силовики провели обыски дома у Мостокалова еще на прошлой неделе и допросили его в Следственном комитете. После этого его отпустили в процессуальном статусе свидетеля.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU воздержались от комментариев.

В начале июня Ленинский районный суд избрал Аллаярову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа 2025 года. Сторона защиты обжаловала это постановление и просила изменить меру пресечения на более мягкую. Однако свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО.