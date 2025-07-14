В 37 регионах Единый день голосования будет трехдневным

Не все регионы, несмотря на настойчивую рекламу Эллы Памфиловой, перешли на трехдневное голосование. По крайней мере, это касается локальных выборов.

По данным Центризбиркома РФ, в единый день голосования в сентябре голосование продлится три дня в 37 регионах, где вообще проходят выборы. Два дня ЕДГ будет проходить в одном регионе, и, наконец, оправдает свое название единый день в трех регионах страны.

"Решение о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - отметили в ЦИКе.

В этом году в сентябре будут подведены итоги 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе страны. Проголосовать смогут более 55 млн россиян.