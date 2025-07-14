Более половины детей мигрантов в Югре не смогли набрать необходимое количество баллов

Более половины детей мигрантов в Югре, которые сдавали обязательное тестирование по русскому языку перед зачислением в школы, не смогли набрать необходимое количество баллов, сообщает "Югорский снегирь" со ссылкой на данные окружного депобра.

Всего заявки на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 107 человек из числа иностранных граждан. В настоящее время обязательный экзамен написали 43 ребенка. Количество детей, успешно прошедших тестирование – 20 человек. 23 ребенка, соответственно, не смогли пройти тестирование.

В России в целом к экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления.

Напомним, с 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.