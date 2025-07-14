14 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Более половины детей мигрантов в Югре не смогли набрать необходимое количество баллов

Более половины детей мигрантов в Югре, которые сдавали обязательное тестирование по русскому языку перед зачислением в школы, не смогли набрать необходимое количество баллов, сообщает "Югорский снегирь" со ссылкой на данные окружного депобра.

Всего заявки на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 107 человек из числа иностранных граждан. В настоящее время обязательный экзамен написали 43 ребенка. Количество детей, успешно прошедших тестирование – 20 человек. 23 ребенка, соответственно, не смогли пройти тестирование.

В России в целом к экзамену по русскому языку допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления.

Напомним, с 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.

Теги: мигранты, дети, экзамен, русский язык, заявки


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