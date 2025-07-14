Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны.

"Обсудили и конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале после встречи со Свириденко.

Юлии Свириденко 39 лет. Она возглавляет министерство экономики Украины в статусе вице-премьера с 2021 года. В 2020 году работала заместителем руководителя администрации президента Украины. В 2018 году несколько месяцев возглавляла администрацию Черниговской области.