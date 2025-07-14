Три человека погибли на пляже в Тульской области от удара молнии
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара молнии на пляже парк-отеля "Шахтер" в Тульской области. Еще трех человек госпитализировали. По данным СМИ, в момент удара молнии несколько человек были в воде, одна из погибших – на берегу. Двоих пострадавших госпитализировали в Алексинскую районную больницу с электротравмой. В обстоятельствах произошедшего разбирается СКР.
Между тем, в МЧС предупредили, что до конца суток в области будут сильные грозы, ливневые дожди, град, усиление ветра до 12-17 м/с.