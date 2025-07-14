Три человека погибли на пляже в Тульской области от удара молнии

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара молнии на пляже парк-отеля "Шахтер" в Тульской области. Еще трех человек госпитализировали. По данным СМИ, в момент удара молнии несколько человек были в воде, одна из погибших – на берегу. Двоих пострадавших госпитализировали в Алексинскую районную больницу с электротравмой. В обстоятельствах произошедшего разбирается СКР.