Жена французского президента проиграла суд сплетницам, назвавшим ее трансгендером*

Уже второй суд отказался признать распространительницами фейков журналистку Наташу Рей и ясновидящую Амандин Руа. Именно их первая леди Франции сочла авторами слуха о том, что она является трансгендерной* женщиной.

Брижит Макрон подавала иск в отношении Рей и Руа, но в итоге суд не встал на ее сторону. А теперь и Парижский апелляционный суд оправдал сплетниц. Это привело к тому, что сторонники городской легенды лишь утвердились в своей правоте и с новой силой стали распространять историю.

Наташа Рей – журналистка и YouTube-блогер, в эфире ее шоу еще в 2021 году Амандин Руа заявила, что Брижит Макрон – трансгендерная* женщина. Впрочем, на эту тему было достаточно много конспирологических расследований, в том числе и в других странах.

При этом серьезные французские СМИ отмечают, что суд вообще был о другом – понесла ли Брижит Макрон репутационный ущерб в результате распространения городской легенды.

Парижский апелляционный суд рассмотрел 18 заявлений, вменяемых двум женщинам, и установил, что 17 из них не подпадают под определение клеветы. Однако суд установил, что обе женщины действительно оклеветали Брижит Макрон, обвинив её в изнасиловании несовершеннолетнего, ссылаясь на возраст Эммануэля Макрона на момент их первой встречи: она работала учительницей, а он учился в старшей школе.

Однако апелляционный суд также установил, что они действовали добросовестно, особенно потому, что опирались на статьи в прессе, в которых упоминался возраст будущего президента на момент этой встречи. Именно на основании этой добросовестности Наташа Рей и Амандин Руа были оправданы.

Городская легенда гласит, что, якобы, раньше мадам Макрон звали Жан-Мишель Тронье. Потом появилась Брижит, а о ее брате, Жане-Мишеле, нет никаких свидетельств.

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