Комитеты Госдумы поддержали законопроект о новых госпошлинах для мигрантов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о введении дополнительных госпошлин для мигрантов и о повышении ряда действующих пошлин.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта уже на днях, хотя проект был внесен в Госдуму на прошлой неделе. Он отметил, что большинство иностранцев прибывают в Россию, чтобы подзаработать. Для этого приезжие из невизовых стран получают патент стоимостью 8-10 тысяч рублей, рассчитанный максимум на один год. Чтобы продолжить работу в РФ, им необходимо снова получить патент. Мигранты же из визовых стран оформляют разрешение на работу.

Меры позволят увеличить поступления в бюджет и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, подчеркнул Володин.

На днях законопроект поддержали Комитет по безопасности и противодействию коррупции и Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Изменения вступят в силу уже в сентябре этого года, если парламент успеет принять закон до конца весенней сессии.