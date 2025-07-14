Евгений Солнцев подал заявление в избирком Оренбуржья для участия в выборах губернатора региона
"Подал в областную Избирательную комиссию документы для участия в выборах Губернатора Оренбургской области", - сообщил в своем телеграмм-канале Евгений Солнцев.
На данный момент уже собрано необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра.
Врио губернатора отметил, что он обращался к депутатам «Единой России» с просьбой помочь преодолеть муниципальный фильтр другим кандидатам.
"Уверен, что борьба будет честной и открытой, поскольку цель у всех одна: сделать так, чтобы Оренбуржье развивалось, повышалось качество жизни и люди чувствовали эти позитивные изменения. Что касается моей избирательной кампании – продолжу встречи с жителями в территориях. Готов работать. А выбор оренбуржцы сделают в сентябре", - сообщил Евгений Солнцев.