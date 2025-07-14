4 песни Полины Гагариной на концерте на Сахалине обойдутся бюджету в 23 млн рублей

Певица Полина Гагарина получит 23 млн руб. за исполнение четырех песен на концерте, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и Дню победы над Японией (3 сентября). Всего же на организацию масштабного мероприятия из бюджета потратят 71 млн руб.

В честь юбилея региональное руководство решило раскошелиться: будет организована два концерта – в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу, будет трансляция по телевидению, также деньги понадобятся на перелеты, аренду оборудования, обустройство сцены и гонорары другим артистам. Shot приводит их вознаграждения: Сергей Лазарев — 11,7 млн руб., Олег Газманов – 7 млн руб., Пелагея – 3,57 млн руб., "Радио Тапок" – 3,4 млн руб., "СерьГА" – 2,9 млн руб. Всего артистам заплатят 57 млн.