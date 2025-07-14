Ликвидированный в Тюменской области террорист передавал информацию о стратегических объектах в УрФО

Ликвидированный силовиками террорист, был гражданином России, 1987 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ региона.

Мужчина был завербован украинскими спецслужбами и с начала 2025 года по указанию куратора передавал информацию о стратегических объектах в УрФО и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали. Ему было дано указание о подготовке теракта в отношении военнослужащего. Украинский агент начал наблюдать за его передвижениями, также мужчина выбирал место, где установить взрывное устройство. После совершения теракта, злоумышленник планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Напомним, задержали подозреваемого при изъятии взрывного устройства. Он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия изъято: взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. По адресу проживания предполагаемого пособника украинских спецслужб также обнаружены две самодельно изготовленные гранаты. Следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. Ведомство призывает россиян быть бдительными.