В Курской области наградят жертв удара ВСУ по пляжу

В Курске жертвы удара ВСУ по пляжу получат награды. Об этом сообщил и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Подготовим представление о присвоении региональных наград всем, кто погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске, включая пятилетнего Анатолия. Память об этом событии и людях мы обязаны хранить и оберегать", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

ВСУ вечером 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Три человека погибли. Число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Среди погибших - пятилетний мальчик, который закрыл собой мать.