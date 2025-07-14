В Тюменской области предотвращен теракт: ликвидирован агент украинских спецслужб

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта, который планировал совершить агент украинских спецслужб в Тюменской области.

По данным РИА Новости, злоумышленник намеревался заложить взрывное устройство под автомобиль российского военнослужащего.

Правоохранители задержали преступника в момент, когда он извлекал взрывчатку из тайника. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. После совершения теракта задержанный планировал бежать на Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям против российских вооруженных сил.