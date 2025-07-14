14 Июля 2025
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Спорт В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Российским пловцам запретили публиковать флаг России даже на фото в соцсетях

Российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта, запрещено демонстрировать любую национальную символику в соцсетях.

Не только до или во время чемпионата, но и после чемпионата спортсмены не могут показывать свою связь с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics). Им также запрещено высказываться или давать комментарии по поводу какого-либо конфликта.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова не удивляется новым требованиям. Нейтральный статус в принципе подразумевает отказ от родства. Пока этого не предъявляли, теперь предъявили. Она уверена, что требования к "нейтральным спортсменам" будут еще больше доведены до предела, в котором спортсмен будет проходить через процедуру отказа не только от страны, но и от самого себя.

"И многие на эту процедуру подпишутся. Поэтому для меня странно болеть за таких спортсменов, даже когда на меня со всех сторон давят и говорят: главное - участие, главное - прийти и победить. Но что-то мне подсказывает - сломленному отказом от себя человеку сложно быть победителем", - написала Ахмедова.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Теги: флаг, плавание


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