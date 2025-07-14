Медик ВСУ вернула награды Зеленскому в знак протеста

Военнослужащая 94-го батальона 107-й бригады ВСУ медик Лариса Бродецкая обратилась к Зеленскому по поводу лишения украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Она заявила в своей видеообращении, что Онуфрий - патриот Украины, молитвами которого держится Украина. А Зеленский заявил что таких, как предстоятель УПЦ, надо лишать гражданства.

"Так вот, каждое слово, сказанное митрополитом Онуфрием за всю жизнь, каждый его шаг, каждое действие я лично поддерживаю. И вам нужно лишить меня гражданства. Также в знак глубокого осуждения ваших действий я возвращаю все награды и ордена, полученные за время вашего правления. Своими действиями вы плюете в лицо всем украинцам", – заявила Бродецкая.

Ранее к Зеленскому обратилась половина архиереев УПЦ, которые заявили о верноподданнической позиции УПЦ и митрополита Онуфрия.