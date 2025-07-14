14 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Акции "Южуралзолота" выросли в цене после возобновления торгов

Ценные бумаги "Южуралзолота" (ЮГК) выросли в цене почти на 20% при возобновлении торгов на Мосбирже. Аналитики считают, что это связано с осторожным оптимизмом инвесторов по поводу нового мажоритарного акционера компании – государства. Пока Генпрокуратура не высказывает желания национализировать и ту часть акций, которая находится в свободном обращении на рынке (как это было с ценными бумагами Соликамского магниевого завода).

Торги акциями ЮГК были приостановлены 4 июля по предписанию Центрального банка России, напоминает Forbes. Регулятор объяснил приостановку тем, что надо дать "рынку успокоиться". Перед этим акции "Южуралзолота" в моменте также дешевели почти на 20% из-за неопределенности с судьбой главного акционера – зампреда Заксобрания Челябинской области Константина Струкова. В итоге фигурантом ни в каком деле он не стал, но был опрошен как свидетель. Его акции и доли в управляющей компании были судом переданы в пользу государства.

Пока неизвестно, будет ли Струков добиваться пересмотра решения челябинского суда.

Теги: южуралзолото, акции, национализация


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