Более 1 тысячи литров ухи приготовили муниципалитеты Астраханской области в День рыбака районы

Накануне на Центральной набережной Астрахани прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню рыбака. Вместе с астраханцами и гостями региона в нём принял участие губернатор Игорь Бабушкин.

Красочным, вкусным и запоминающимся празднования стал Фестиваль ухи. 10 муниципальных районов приготовили более 1000 литров ухи и других рыбных угощений по своим фирменным рецептам. К дегустации присоединился и глава региона.

«В нашей стране День рыбака отмечают уже 60 лет, но именно для Астраханской области он имеет особенное значение. В каждом районе свои секреты приготовления ухи. Главное – готовить с любовью, и сегодняшний фестиваль – тому подтверждение», – отметил губернатор.

В настоящее время в рыбопромышленной отрасли трудятся около шести тысяч человек. С начала этого года в регионе добыто почти 19 тысяч тонн промысловых видов рыб, объём производства продукции аквакультуры превысил 18 тысяч тонн.

«В Астраханской области делают всё, чтобы сохранить и восстановить рыбные запасы. В частности, для этого ввели запрет на вылов воблы. Благодарю астраханцев за понимание и поддержку», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Для гостей мероприятия также организовали выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Умельцы Дома ремёсел провели для всех желающих мастер-классы в различных техниках. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов и солистов Астраханской области.