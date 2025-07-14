Юрий Бурлачко рассказал, какие вопросы на предстоящей сессии ЗСК будут ключевыми в повестке

На этой неделе в Законодательном Собрании Краснодарского края состоится очередная сессия, на которой планируется рассмотреть более 30 вопросов. О том, какие из них станут ключевыми, рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Один из актуальных вопросов - внесение поправок в краевой закон «Об административных правонарушениях», которые разработали в целях дополнительной защиты прав граждан на тишину и покой. В частности, предложим увеличить временной интервал (ночное время), в течение которого за совершение действий, нарушающих их, наступает административная ответственность, а также установить ее за нарушение тишины и покоя в обед и утром в выходные и нерабочие праздничные дни. Проект этого закона рассмотрим в первом чтении. В повестку дня сессии включен и большой блок вопросов, касающихся необходимости приведения краевой нормативной правовой базы в соответствие с 33-м федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так, определим порядок представления временно исполняющим полномочия главы муниципального образования, назначенным Губернатором Краснодарского края, сведений о своих доходах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Обсудим законопроект, изменения которого коснутся лиц, работающих с наказами избирателей", - сообщил спикер кубанского парламента.

Также он отметил, что на сессии планируется внести поправки в закон «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности».

"На основании уже упомянутого мной 33-ФЗ предложим разграничить полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений края по созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли. Так, разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, обнародование и внесение в нее изменений будет предложено отнести к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов Кубани. Планируем ввести и норму, предоставляющую право органам местного самоуправления городских и сельских поселений (в том числе) применять меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры. Рассмотрим обращение депутатов ЗСК к Министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Энваровичу Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства в части регулирования деятельности, связанной с благоустройством земельных участков, не являющихся общественными территориями. В рамках сессии внесем поправки в закон «О туристской деятельности в Краснодарском крае». Уточним полномочия регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, который вместе с иными уполномоченными Губернатором Кубани органами исполнительной власти будет заниматься организацией экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для учащихся не только общеобразовательных, но и профессиональных организаций. Подведем итоги регионального конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края» в 2025 году. Победителей определим в нескольких номинациях. Участники, занявшие первое место, получат по 200 тысяч рублей, второе - по 150 тысяч и третье - по 100 тысяч. Награждение состоится осенью в рамках краевой выставки-ярмарки активных видов туризма «Агротур-2025», которая пройдет под эгидой ЗСК в начале сентября. Также обсудим и другие не менее значимые вопросы, и по каждому примем решение», - рассказал, комментируя проект повестки 63-й сессии ЗСК, Юрий Бурлачко.