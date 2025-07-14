Конструктивный диалог между Россией и США будет продолжен – глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что "конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обречённых на провал попыток давления". "Этот диалог будет продолжен — несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Дмитриев, который в последнее время стал лицом неофициальной дипломатии Кремля, был участником ряда переговорных процессов между Москвой и Вашингтоном. Комментарий на счет продолжения диалога он сделал на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп может пойти на прекращение диалога с Кремлем и усиление поддержки Украины (в первую очередь – военной).

"Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна — она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество — основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - считает Дмитриев.