Правительство России списало долги по бюджетным кредитам 25 регионам

Кабмин принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам различным регионам России. Речь идёт о 25 субъектах федерации.

Долги списаны республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и Еврейская автономной областям, сообщает Правительство.

Сумма списания будет соответствовать деньгам, направленным этими регионами на жилищно-коммунальное хозяйство, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населённых пунктов и другие сферы.