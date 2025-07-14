В ЛНР 144 тысячи жителей остались без электричества

Десятки тысяч жителей ЛНР остались без электричества. Причина – непогода.

По состоянию на 9.00 14 июля, обесточено более 144 тыс. абонентов. Наиболее сложная ситуация из-за непогоды отмечается в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах, сообщает правительство ЛНР в своём telegram-канале.

Вечером 13 июля министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР предупредило жителей о том, что плохая погода стала причиной отключений электроэнергии в различных городах и посёлках ЛНР.