Более 63 млн рублей инвестиций привлечет бизнес Вологодчины по итогам участия в выставке ИННОПРОМ-2025

Об итогах работы делегации Вологодской области на международной промышленной выставке «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге, рассказал Губернатор Георгий Филимонов.

«Представили продукцию десяти вологодских предприятий на региональном стенде, который организовали на выставке ИННОПРОМ-2025. Познакомили посетителей с газовым оборудованием, разработками систем компьютерного зрения, промышленной видеоаналитики и интеллектуальной обработкой данных и другой продукцией. Как всегда, привезли конкретные, прагматичные результаты – проведено около 200 деловых встреч, подписаны четыре соглашения о сотрудничестве на свыше 63 миллиона рублей. Будем укреплять межрегиональные связи, поддерживать вологодские предприятия и привлекать инвесторов в наш родной регион», – сказал Георгий Филимонов.

Самое большое соглашение Вологодчина заключила на сумму порядка 52 миллионов рублей. Это договоры на поставку газового оборудования между компаниями ПСК «Праймгаз» «ИнжПро», «Опт-газ» и сервисным центром «Теплый дом».

Компания «Стройматик» подписала контракт на поставку сваебойной установки СГК-320 в лизинг на шесть миллионов рублей. Также достигнута договоренность на поставку электрооборудования электротехническим заводом «Эльком» с компаниями «Инстин» и «Росэлектропром» в размере около пяти миллионов рублей.

Еще один важный результат – подписание соглашения между Министерством экономического развития Вологодской области и Министерством промышленности и торговли Самарской области об укреплении торгово-экономических и научно-технических связей в сфере промышленности. Регионы намерены создавать и развивать промышленный сектор, взаимодействовать в рамках импортозамещения.

Помимо прочего, коллективный стенд Вологодской области на международной промышленной выставке «Иннопром» посетил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов. Он высоко оценил разработки вологодских компания и пообщался с производителями.