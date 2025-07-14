14 Июля 2025
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Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

В Первоуральске подросток на питбайке врезался в автомобиль ДПС

В Первоуральске подросток 2009 г.р. на питбайке "Шармах" утроил ДТП с машиной ДПС. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла 13 июля. По предварительным данным, несовершеннолетний без водительских прав сел н незарегистрированный питбайк и вместе с 19-летней пассажиркой отправился кататься по городу. На улице Орджоникидзе его заметили сотрудники ДПС, которые потребовали остановиться, однако подросток проигнорировал их, при маневре врезался в патрульный автомобиль и съехал в кювет, где опрокинулся.

Пассажирку питбайка доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой.

ДТП с подростком на питбайке в Первоуральске(2025)|Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Установлено, что мать подростка сама разрешала ему садиться за руль. В связи с этим, в отношении несовершеннолетнего составлено четыре административных материала:

  • ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительского удостоверения;
  • ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке;
  • ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортом;
  • ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

В отношении матери подростка составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без водительского удостоверения. Теперь им грозят крупные штрафы.

По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера.

Теги: Первоуральск, ДТП, питбайк, подросток


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