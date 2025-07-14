Путин утвердил Основы государственной языковой политики РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил Основы государственной языковой политики. Ее целью должны стать сохранение, развитие и поддержка русского языка, государственных языков республик России и других языков, а также продвижение русского языка в мире. Именно русский язык, при важности всех языков России, является одной из основ российской государственности.

Среди угроз в языковой сфере названы: необоснованное использование иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и других иностранных слов, не вошедших в нормативные словари; попытки ряда стран запрещать у себя русский язык; сокращение численности носителей русского языка и др.

В числе направлений языковой политики будет создание единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик России; создание единой методологии преподавания государственных языков и литературы республик РФ во взаимосвязи с методологией преподавания русского языка и литературы; тестирование детей мигрантов на знание русского языка и др.

Небольшое, но важное изменение: вопросы, связанные с языковой политикой, теперь могут рассматриваться на заседаниях Совета безопасности и Госсовета.

Всего в России официально признаются более 270 языков и диалектов.

Напомним, недавно был утвержден список словарей и справочников, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.