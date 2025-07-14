102 молодых врача выйдут на работу в учреждения здравоохранения Тюменской области

102 молодых врача выйдут на работу в учреждения здравоохранения Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Они получили образование в Тюменском медицинском университете по целевой квоте. 74 врача получили образование по специальности лечебное дело, 25 — педиатрия, трое — стоматология. Всех молодых врачей направят на трудоустройство по месту заключения договора на целевое обучение.

"Мы совершенствуем систему здравоохранения Тюменской области. Улучшаем материально-техническую базу. С 2022 по 2024 год в регионе, только в рамках нацпроекта "Здравоохранение", создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля. Готовим специалистов. Делаем все, чтобы увеличить доступность оказания медпомощи жителям", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Совершенствование системы здравоохранения региона продолжается в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Отметим, что 4 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Тюменского медицинского университета 2025 года. Клятву врача РФ принесли 650 выпускников медуниверситета. 84 студента завершили обучение на "отлично". 23 представителя Индии, Египта, Йемена, Колумбии, Нигерии и Туркменистана также получили дипломы об окончании ТМУ. Двое из них — обладатели красного диплома.