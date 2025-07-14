СМИ: Подозрительным украинцам закрывают въезд в РФ на десятки лет

Российские пограничники выносят решения о запрете въезда в Россию на срок от 20 до 50 лет тем гражданам Украины, которых ранее не допустили в РФ при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В основном запрещается въезд из-за выявленных в гаджетах данных о поддержке украинских боевиков, а также разных связях с ВСУ и спецслужбами. Так, одной украинке запретили в Россию на 50 лет после найденных в ее телефоне данных о поддержке ВСУ и постах против России. Еще один гражданин Украины не прошел погранконтроль из-за поддержки ВСУ и критики СВО, в его телефоне даже нашли контакты сотрудников спецслужб. Ему запрещен въезд на 20 лет. Решения принимались совместно с ФСБ.

С октября 2023 года украинцы могут приехать в Россию лишь через аэропорт Шереметьево, где их подвергают проверке, включая беседы и обследование смартфонов. В случае запрета на въезд они иногда пытаются обжаловать решение, мотивируя это наличием вида на жительство, недвижимости или другими причинами, но пока что ни одна такая апелляция еще не была удовлетворена.