В России подрожало обучение на базовых специальностях медицинских вузов

Медицинские вузы России подняли стоимость обучения студентов по базовым специальностям. В числе подорожавших направлений обучения – "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и "Фармация".

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В среднем цены выросли на 10-12%, но в некоторых университетах расценки подросли на 30-35%.

Руководство высших учебных заведений называет причиной повышения платы "внушительные" затраты на "практико-ориентированную" подготовку студентов, рост цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей, пишет "Ъ".