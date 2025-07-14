14 Июля 2025
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Фото: официальный телеграм-канал Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Киев возмущен репортажем The New York Times о последствиях украинского вторжения в Курскую область

МИД Украины выразил возмущение репортажем журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, которая почти неделю провела в Курской области и написала статью о последствиях вторжения украинских боевиков. Об этом заявил представитель ведомства Георгий Тихий.

Материал был назван "Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию". Журналистка шесть дней провела в районе Суджи. Она приводит слова бойцов "Ахмата", с какой радостью встречали их местные жители.

Тихий не нашел ничего лучшего, чем  обвинить американское издание, которое "позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение". Он назвал публикацию статьи глупой. В ней Хайтманн пишет об огромных потерях среди мирных жителей. О том, что в лагерях для беженцев царят настроения не в пользу украинского режима.

ВСУ вторглись в Курскую область в ночь на 6 августа 2024 года, совершив множество военных преступлений против мирного населения, включая убийства и террористические акты. Было захвачено около тысячи квадратных километров территории. Весной Курская область была полностью освобождена.
 

Теги: украина, курская область


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