На Урале женщина пыталась пройти в суд с баллончиком и электрошокером

На Среднем Урале задержали вооруженную женщину, которая пыталась пройти в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, женщина пришла в судебный участок мировых судей Алапаевска, чтобы написать исковое заявление. При досмотре у судебного пристава она достала аэрозольный газовый баллончик и электрошокер.

Все запрещенные предметы были изъяты на время ее пребывания в суде.

Напомним, что в 2024 году свердловские приставы изъяли более 14 тысяч запрещенных предметов, которые пытались пронести в суды.