После массового отравления в "Баден-Баден" Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после отравления людей хлором в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По предварительным данным следствия, несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления парами хлора. В ходе расследования сотрудники СК России выясняют все обстоятельства инцидента", - сообщают в СКР.

Место происшествия уже осмотрели. Сейчас допрашиваются свидетели, истребуется документация о работе термального комплекса. Также назначаются экспертизы, которые определят степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам расследования будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему.

Напомним, что всего хлором отравился 31 человек. По данным регионального минздрава, у 13 пострадавших легкое состояние, один в состоянии средней тяжести, а 12 уже отправлены на амбулаторное лечение.