Определены требования к изображениям храмов в СМИ и рекламе

Кинохроники и изображения на историческую тему не подпадают под запрет закона о "крестопаде".

Об этом заявили в правовом управлении Московской Патриархии. Проект закона, который запрещает изображения религиозных строений без соответствующих им символов в СМИ, интернете, рекламе, а также карточках товаров и услуг, одобрен в первом чтении 10 июня текущего года. Ко второму и третьему чтению в документ внесли поправки.

Под действие закона не попадут кинохроники советского периода, демонстрирующие храмы без крестов, ввиду того что в данный период времени крестов на многих поруганных и порушенных храмах не было. Как заявила руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), новые изменения допускают изображение храмов и иных объектов религиозного почитания без религиозной символики, если это может повлечь их осквернение. Например, купола храмов с крестами нельзя изображать на сиденьях в автотранспорте, на напольных коврах.

Если в фильме или в каком-то творческом произведении отсутствует крест, "то закон не может быть применен по отношению к тому, что уже произошло. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Не будет он распространяться и на художественные образы. Парламентарий призвала отделять случаи "затирания" религиозных символов от вопросов оскорбления чувств верующих.

"Если человек покупает коврик с изображением храма, кладет его, начинает попирать ногами и делает это публично с целью оскорбления религиозных чувств, то ему будет инкриминировано оскорбление религиозных чувств", — отметила Лантратова, сообщают "Известия".

Ранее руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксения высказалась по поводу скандальной пропажи крестов с герба России на сайте Кремля. Игумения Ксения выразила мнение, что это "очень похоже на оскорбление чувств верующих".