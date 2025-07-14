В МИД РФ заявили, что Москва продолжит прямые переговоры с Украиной

Москва продолжит прямые переговоры с Киевом.

Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он участвовал в двух предыдущих встречах в Стамбуле. "Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены", — сказал дипломат.

Он указал, что дата третьего раунда пока не обозначена. На Украине говорят, что сначала нужно завершить обмены пленными, о которых договорились в Стамбуле. Одновременно Киев грозит новыми дальнобойными ударами по российской территории.

Неопределенности переговорному процессу добавляет непоследовательная позиция США: с одной стороны, глава Госдепа Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Куала-Лумпуре обсуждали "новый подход" к урегулированию, с другой — Вашингтон сообщил о намерении увеличить поставки вооружений Киеву, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Трамп теоретически имеет возможность направить Украине $5 млрд, полученные от замороженных в США российских активов. Ни действующий президент Джо Байден, ни предыдущие американские лидеры подобными мерами не пользовались.