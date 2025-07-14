Минэк подготовил поправки об условиях выкупа иностранцами компаний России

Минэкономразвития России подготовило поправки в проект закона об условиях обратного выкупа иностранцами российских компаний.

Даже если соглашение о продаже российского актива иностранным владельцем предполагает возможность обратного выкупа, Москва может отказаться от выполнения этого условия по ряду оснований.

Среди них — публичные заявления иностранного продавца о прекращении деятельности в РФ по политическим мотивам с попытками закрыть компанию. Дополнительные условия отказа от обратной продажи своими указами может вводить глава государства. Проводить решения об отказе продавать актив обратно планируется через Арбитражный суд Московской области, сообщает Forbes.