Украина обеспокоена возможным содержанием заявления Трампа о России

В Киеве испытывают беспокойство по поводу предстоящей речи американского президента Дональда Трампа о России.

Ее он должен произнести 14 июля. Главный вопрос, который важен для Украины и Европы, заключается в том, будет ли лидер США готов ввести совместные санкции, пишет Bild.

Трамп в последнее время не исключал введения новых антироссийских санкций, но никогда не говорил о них конкретно.

Ранее сообщалось, что Трамп теоретически имеет возможность направить Украине $5 млрд, полученные от замороженных в США российских активов. Ни действующий президент Джо Байден, ни предыдущие американские лидеры подобными мерами не пользовались.