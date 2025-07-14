Сенатор Грэм* перед заявлением Трампа о России призвал следить за арестованными активами

В США сенатор Линдси Грэм в преддверии заявления главы государства Дональда Трампа о России призвал следить за арестованными российскими активами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Глава Минфина [Скотт] Бессент хочет пойти дальше", — указал парламентарий

Так Грэм намекнул на то, что американское министерство финансов, возможно, выступает за конфискацию российских активов с последующим использованием на поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теоретически имеет возможность направить Украине $5 млрд, полученные от замороженных в США российских активов. Ни действующий президент Джо Байден, ни предыдущие американские лидеры подобными мерами не пользовались.

*включен в российский перечень террористов и экстремистов