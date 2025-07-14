14 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

На Украине линия фронта "заморожена" из-за FRV-дронов

Линия фронта на Украине "заморожена" из-за FRV-дронов — аппаратов с видеодемостранцией от первого лица.

Как сообщает The Wall Street Journal, их нескончаемые запасы вместе с высокой скоростью и масштабом производства не дают бойцам выходить из бункеров, так как они сразу же становятся жертвами атак.

В настоящее время Россия и Украина постоянно используют беспилотники, которые уже применяются для доставки боеприпасов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. Они постоянно отслеживают ситуацию на линии фронта и незамедлительно направляются для ударов по людям и технике.

FPV-дроны из-за невысокой стоимости называют "бюджетными террористами-смертниками", а небольшие размеры и скорость аппаратов затрудняют возможность их сбить. Большое количество этих дронов на границе и "заморозило" линию фронта, так как их целью может стать все в радиусе около 20 км от линии соприкосновения.

Основное средство защиты от них — системы радиоэлектронного подавления, нарушающие связь между беспилотным аппаратом и пилотом.

Ранее экс-глава Роскосмоса, ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что считает опасным увлечение "дрономанией". Он призвал не полагаться на массовое производство FRV-дронов, поскольку их использование "не сможет повлиять на общее течение боевых действий".

Теги: беспилотники, Украина, армия РФ


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