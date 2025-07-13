В Екатеринбурге сотрудники "Баден-Баден" могли отравиться парами хлора

В Екатеринбурге сотрудники термального комплекса "Баден-Баден" могли отравиться парами хлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство проводит проверку после того, как несколько сотрудников филиала "Баден-Баден" на ул. Зимняя обратились за медицинской помощью с признаками отравления парами хлора. Точное количество пострадавших уточняется.

Прокуратура начала проверку, будет оценено соблюдение законодательства об охране здоровья граждан и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет запрошена информация о состоянии здоровья обратившихся за медицинской помощью сотрудников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.