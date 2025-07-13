В Вологодской области 12 человек пострадали при обрушении подвесного моста во время крестного хода

В Вологодской области 12 человек пострадали при обрушении подвесного моста в поселке Дуниловский, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава округа Дмитрий Мишенев, передает корреспондент Накануне.RU.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился 12 июля во время крестного хода. В этот момент там находились около 25 человек.

Два человека были госпитализированы в стационар, их состояние стабильное, один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому. У пострадавших ушибы, гематомы и множественные ссадины. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Работа экстренных служб и администрации продолжается.

