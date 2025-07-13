13 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Миронов выступил против "крепостной" семейной ипотеки

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступил против введения "крепостной" семейной ипотеки. Он заявил, что ограничивать возможность оформления семейной ипотеки только регионом прописки недопустимо, а для того, чтобы семьи оставались в регионах необходимо строить детские сады, школы, поликлиники, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и промышленность.

"Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства", - приводит слова Миронова ТАСС.

Он отметил, что при рыночных ставках семейная ипотека - это единственный шанс приобрести жилье, в том числе для семей, которые переезжают в крупные города не от хорошей жизни на малой родине. 

"Закрепощать" заемщиков недопустимо", - заявил депутат. Председатель партии добавил, что сторонники идеи указывают на несоответствие программы семейной ипотеки задачам пространственного развития страны, так как половина квартир приобретается в столичных регионах.

"Для развития территорий есть другие программы - дальневосточная, арктическая ипотека. Главная цель семейной программы - доступное жилье для всех семей с детьми, независимо от прописки", - подчеркнул Миронов. 

Напомним, в Минфине уже обсуждают условия "закрепощения" семейной ипотеки – чтобы граждане могли брать льготные займы только в регионах своей прописки. Так, предлагается ввести для заемщиков обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки. Такие заемщики будут обязаны подтверждать свою регистрацию по месту приобретенной недвижимости не реже одного раза в год в течение пяти лет.

В Минфине считают, что такие условия помогут исключить приобретение недвижимости в инвестиционных целях. При этом в министерстве оговорились, что новые механизмы не должны ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион.

 

 

Теги: семейная ипотека, крепостничество, Миронов


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