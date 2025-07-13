13 Июля 2025
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Политика
Фото: Накануне.RU

МИД РФ обвинил западные СМИ в провокациях и создании фейков

МИД РФ обвинил западные СМИ в провокациях и создании фейков.

"В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios). Оно базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров. Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

Позиция России по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана хорошо известна, отметили в МИД. РФ неизменно и неоднократно подчеркивала необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражала готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок.

"Никакой сенсации в этих заявлениях найти не получится – только последовательная позиция ответственного участника международного сообщества, направленная на урегулирование кризиса. Очевидно, что из этого не слепить яркий заголовок, но тем и отличается журналистика от "работы на заказ" и нечистоплотных попыток создать ажиотаж на пустом месте. Призываем ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки", - заявили в МИД.

Теги: МИД РФ, фейки, провокации


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