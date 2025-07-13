Трамп может передать Украине $5 млрд из замороженных российских активов

По данным телеканала CBS, экс-президент США Дональд Трамп теоретически имеет возможность направить Украине $5 млрд, полученные от замороженных в США российских активов.

Источники канала уточняют, что ни действующий президент Джо Байден, ни предыдущие американские лидеры подобными мерами не пользовались.

Ранее CBS сообщала, что Трамп впервые с момента своего избрания рассматривает вариант дополнительного военного финансирования для Украины.

Напомним, ранее Трамп заявил, что "разочарован в России" и в понедельник сделает важное заявление. Никаких пояснений ни он, ни госсекретарь США Марко Рубио не сделали. Дональд Трамп уже неоднократно применял стратегию анонсирования своих заявлений, в том числе не несущих принципиально новой информации, как сверхважных или решающих.