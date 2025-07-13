Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское в ДНР

Российские войска выбили ВСУ из села Грушевское, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

"Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское", - сказал Рогов.

Село Грушевское расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.