Очевидец раскрыл подробности покушения на Трампа

Участница предвыборного митинга президента США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где летом 2024 года произошло покушение на него, рассказала что никто в толпе не пытался убежать - все думали только о безопасности Трампа, сообщают РИА Новости.

"Да, я была там. В первом ряду. Президент Трамп был прямо передо мной - между нами был только забор. Я видела кровь на его щеке, потом - на ухе, когда его повернули к ступеням. Никто в моем ряду не шелохнулся, мы все были там ради нашего президента, а не потому, что боялись за себя", - приводит издание ее слова.

Она добавила, что до сих пор считает, что стрелявших могло быть несколько, и выразила недовольство ходом расследования.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Президент США получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории мероприятия. Он был ликвидирован на месте.

После инцидента глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку на фоне резкой критики. Независимая комиссия позже выявила серьезные нарушения в работе ведомства. В январе 2025 года Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана - офицера, который прикрывал его в момент нападения.