Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

В Китае министр примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

12 июля Сергей Лавров посетил КНДР. Во время визита он рассказал, что Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

Также в ходе визита стало известно, что Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение. Кроме того, глава МИД поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области.