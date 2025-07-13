Сергей Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в КНДР поблагодарил Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Визит Лаврова в КНДР состоялся 12 июля. Во время встречи стороны подробно обсудили двусторонние отношения, международные и региональные проблемы. Особое внимание было уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента.

Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем.

Отмечается, что беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере.

Напомним, ранее КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат ВСУ. По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.