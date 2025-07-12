12 Июля 2025
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов дал старт Всероссийскому фольклорному фестивалю «Деревня – душа России»

В Усть-Кубинском муниципальном округе состоялась торжественная церемония открытия мероприятия, входящего в масштабный проект Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Добро пожаловать на праздник русской души и нашей северной земли. Русская деревня – это то, чем мы сильны. Это культура, традиции, вера. Заряжаемся энергией наших корней, чтобы строить уверенное будущее России. В каждом обряде, в каждой песне, в каждом ремесле – наша общая история и гордость», – сказал Георгий Филимонов.

В этот раз фестиваль объединил 30 фольклорных коллективов, мастеров народных художественных ремесел и промыслов из Москвы и Санкт-Петербурга, Омской, Челябинской, Самарской, Ярославской и Курской областей, Алтайского края и Чувашской Республики. Вологодчину же представляют хранители народной культуры из областной столицы и Череповца, Великоустюгского, Нюксенского, Верховажского, Тарногского и Сямженского округов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«На Вологодчине мы не просто сохраняем прошлое – мы любим, чтим и уважаем заветы предков. Поддерживаем сохранение народных промыслов и ремесел, песенной культуры, традиционных русских единоборств. Центрам традиционной народной культуры, которых у нас насчитывается 16, выделяем по одному миллиону рублей на развитие», – подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

X Всероссийский фольклорный фестиваль проходит в три дня. В его первый день проведения на территории Спасо-Каменного Преображенского мужского монастыря состоялся концерт духовной музыки «Пою Богу моему» с участием фольклорных коллективов регионов России.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сегодня для гостей организовали интерактивные этнокультурные площадки, ярмарку, мастер-классы по народным ремеслам. Прошел показ этнографического действия «Макушка лета», в рамках которого представили трудовые, обрядовые и праздничные традиции русского народа, связанные в летним календарным периодом.

Все, кто желает посетить юбилейный фестиваль «Деревня – душа России», могут успеть сделать это завтра. На территории Свято-Успенского Александро-Куштского мужского монастыря пройдут фольклорно-этнографический концерт, интерактивная программа «Хороводница», ярмарка и Божественная литургия.

Теги: георгий филимонов, фольклорный фестиваль, деревня- душа россии


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